«Он подошел, приобнял и нанес ранение». Заместитель главреда «Эха Москвы» рассказал о нападении на Татьяну Фельгенгауэр
10:53, 23 октября 2017
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Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман рассказал «Медузе» об обстоятельствах нападения на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
«Это один человек. Он прыснул из баллончика в лицо охраннику здания внизу, прорвался на этаж, напал на нашу сотрудницу и нанес ей ножевую рану. Когда его задерживали, он задел охранника. У него легкое ранение. Тяжелее охраннику внизу, у него травмирована роговица глаза, но вроде бы он видит. Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял и нанес ранение», — рассказал Бунтман.
По словам Бунтмана, редакция «Эха Москвы» ничего не знает о мотивах нападавшего.
Татьяна Фельгенгауэр госпитализирована с ножевым ранением в шею. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, угрозы ее жизни нет. Нападавшего задержала полиция.
Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на неназванный источник, что основная версия нападения — хулиганство. По словам источника, Фельгенгауэр знакома с нападавшим, и в преступлении «просматривается личный мотив». Ведущая «Эха Москвы» Тоня Самсонова сообщила, в свою очередь, что Фельгенгауэр не была знакома с преступником.