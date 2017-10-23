«Он подошел, приобнял и нанес ранение». Заместитель главреда «Эха Москвы» рассказал о нападении на Татьяну Фельгенгауэр

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман рассказал «Медузе» об обстоятельствах нападения на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

«Это один человек. Он прыснул из баллончика в лицо охраннику здания внизу, прорвался на этаж, напал на нашу сотрудницу и нанес ей ножевую рану. Когда его задерживали, он задел охранника. У него легкое ранение. Тяжелее охраннику внизу, у него травмирована роговица глаза, но вроде бы он видит. Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял и нанес ранение», — рассказал Бунтман.

По словам Бунтмана, редакция «Эха Москвы» ничего не знает о мотивах нападавшего.