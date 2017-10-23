«Интерфакс»: основная версия нападения на ведущую «Эха Москвы» — хулиганство

Интерфакс
10:42, 23 октября 2017
Надежный источник

Правоохранительные органы рассматривают хулиганство в качестве основной версии нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительным данным, напавший на Татьяну Фельгенгауэр был знаком с журналисткой. В этом инциденте просматривается личный мотив», — сказал собеседник агентства. «Предварительно, — добавил он, — нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр».

Кроме того, источник «Интерфакса» заявил, что нападавший ранил журналистку не ножом, как сообщалось ранее, а неким другим острым предметом. При этом на фото с места нападения, опубликованных журналистом «Эха Москвы» Виталием Рувинским, виден нож.

В свою очередь ведущая «Эха Москвы» Тоня Самсонова написала, что Фельгенгауэр не была знакома с нападавшим.

Ранее о том, что в качестве мотива нападения на ведущую рассматривает «личный конфликт» сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах. В свою очередь Republic со ссылкой на представителей полиции писал, что напавший на Фельгенгауэр во время допроса «отвечал неадекватно».
Днем 22 октября в редакцию «Эха Москвы» ворвался вооруженный злоумышленник и ранил ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр в шею.
Фельгенгауэр доставлена в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оценивают состояние журналистки как стабильно тяжелое, сообщает «Интерфакс», но угрозы жизни нет. Алексей Венедиктов, в свою очередь, в эфире «Эха Москвы» сообщил, что состояние ведущей «средней тяжести».

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр

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