Правоохранительные органы рассматривают хулиганство в качестве основной версии нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительным данным, напавший на Татьяну Фельгенгауэр был знаком с журналисткой. В этом инциденте просматривается личный мотив», — сказал собеседник агентства. «Предварительно, — добавил он, — нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр».

Кроме того, источник «Интерфакса» заявил, что нападавший ранил журналистку не ножом, как сообщалось ранее, а неким другим острым предметом. При этом на фото с места нападения, опубликованных журналистом «Эха Москвы» Виталием Рувинским, виден нож.

В свою очередь ведущая «Эха Москвы» Тоня Самсонова написала, что Фельгенгауэр не была знакома с нападавшим.