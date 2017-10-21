Актриса Любовь Толкалина принесла извинения тем, «кто пострадал от сексуальных домогательств и насилия». Об этом она написала в своем инстаграме через четыре дня после публикации интервью по поводу скандала с Харви Вайнштейном на «Медузе».

«Я прошу прощения за то, что искаженный до абсурда журналисткой смысл и атмосфера разговора стали жестокой насмешкой над ситуацией, в которой вы оказались, и над вашими чувствами. Это ужасно», — пояснила актриса.

Она добавила, что по статистике каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию. «Насилие — это конец всех смыслов. Насилие — это конец человека и веры в человечество», — заявила Толкалина.

При этом она заметила, что «есть большая разница между насилием и согласием на непристойное предложение». По словам Толкалиной, женщины должны «в полной мере понимать» ответственность, когда они идут «на сделку со своей совестью ради карьеры, симпатичных перспектив».