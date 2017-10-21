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«Насилие — это конец всех смыслов». Любовь Толкалина извинилась перед жертвами сексуальных домогательств

Любовь Толкалина
14:11, 21 октября 2017
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Актриса Любовь Толкалина принесла извинения тем, «кто пострадал от сексуальных домогательств и насилия». Об этом она написала в своем инстаграме через четыре дня после публикации интервью по поводу скандала с Харви Вайнштейном на «Медузе».

«Я прошу прощения за то, что искаженный до абсурда журналисткой смысл и атмосфера разговора стали жестокой насмешкой над ситуацией, в которой вы оказались, и над вашими чувствами. Это ужасно», — пояснила актриса.

Она добавила, что по статистике каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию. «Насилие — это конец всех смыслов. Насилие — это конец человека и веры в человечество», — заявила Толкалина.

При этом она заметила, что «есть большая разница между насилием и согласием на непристойное предложение». По словам Толкалиной, женщины должны «в полной мере понимать» ответственность, когда они идут «на сделку со своей совестью ради карьеры, симпатичных перспектив».

Я убеждена, что чаще всего есть возможность проконтролировать опасную ситуацию: не бояться дать отпор, просить о помощи,не скрывать, не молчать, не молчать в первую очередь!

Любовь Толкалина
17 октября на «Медузе» вышел опрос российских актрис и режиссеров по поводу сексуальных домогательств в киноиндустрии. Толкалина, в частности, заявила, что женщина «всегда виновата в сексуальных домогательствах мужчины».
После этого Толкалина написала в инстаграме, что ее слова были искажены. Когда «Медуза» опубликовала аудиозапись интервью, актриса удалила свой пост.
Ранее в октябре стало известно, что десятки актрис и сотрудниц обвинили американского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасиловании. Против него открыли несколько уголовных производств.

Скандал с Харви Вайнштейном

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