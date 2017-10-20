Суд признал законным заочный арест продюсера Екатерины Вороновой по делу «Седьмой студии». Воронова уехала из России в Латвию
Мосгорсуд признал законным заочный арест продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерины Вороновой, которую обвиняют в причастности к хищению по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.
В материалах дела говорится, что Воронова весной 2017 года «покинула на автобусе территорию Российской Федерации и приехала в Латвийскую республику».
Адвокат обвиняемой Александра Пирогова утверждает, что Воронова покинула Россию до того, как против нее возбудили уголовное дело.
О том, что Екатерина Воронова проходит по делу «Седьмой студии», впервые стало известно 22 августа, когда ее имя назвал Следственный комитет РФ. Первые обыски по этому делу прошли в конце мая. Воронова находится в розыске.
Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Следствие утверждает, в частности, что были украдены деньги, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь», и в результате он не был поставлен. В действительности спектакль прошел с большим успехом у зрителей.
Помимо Вороновой, обвиняемыми по делу проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Все они, за исключением Масляевой, отказываются признать вину.