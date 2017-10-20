Суд признал законным заочный арест продюсера Екатерины Вороновой по делу «Седьмой студии». Воронова уехала из России в Латвию

Мосгорсуд признал законным заочный арест продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерины Вороновой, которую обвиняют в причастности к хищению по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

В материалах дела говорится, что Воронова весной 2017 года «покинула на автобусе территорию Российской Федерации и приехала в Латвийскую республику».

Адвокат обвиняемой Александра Пирогова утверждает, что Воронова покинула Россию до того, как против нее возбудили уголовное дело.