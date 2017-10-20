Школьник, распыливший перцовый газ на акции 12 июня в Москве, признал вину

При этом адвокат подчеркнул, что действия его подзащитного «носили рефлекторный характер». «Он распылил перцовый баллончик в целях защиты себя и граждан», — сказал Бадамшин.

Подросток, обвиняемый в том, что распылил газ из баллончика в лицо сотруднику Росгвардии во время акции оппозиции в Москве 12 июня, признал свою вину. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат школьника Сергей Бадамшин.

Школьник Михаил Галяшкин обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, он применил газовый баллончик против сотрудника Росгвардии, чтобы «воспрепятствовать законным действиям представителя власти». Сотрудник Росгвардии, утверждает следствие, получил химический ожог глаз.

Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению дела Галяшкина по существу 20 октября. Во время следствия Галяшкин свою вину не признавал.

В начале сентября был вынесен первый приговор по уголовным делам, возбужденным после акции 12 июня в Москве. Подсудимый Расим Искаков был признан виновным в двух эпизодах нападения на полицейских во время акции. Искаков признал свою вину и его дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима.

12 июня в разных регионах России прошли митинги и шествия против коррупции. Во многих городах, включая Москву, акции не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», в отделы полиции доставили более 850 человек. МВД сообщало о 150 задержанных.