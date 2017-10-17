Перед заседанием по делу Серебренникова у здания суда собрались 100 человек

Перед заседанием по делу Кирилла Серебренникова перед входом в здание Басманного суда Москвы и в коридоре у зала заседаний собрались около 150 человек. Корреспондент «Медузы» сообщает, что в зал почти никого не пускают.
Журналистка Ксения Ларина написала в фейсбуке, что заседание пройдет в очень маленьком зале, который вмещает около 10 человек.
«Одних адвокатов шестеро. Две лавки, одна клетка <…> Если зал не поменяют, получится „закрытое“ заседание», — сообщила Ларина.
Басманный суд должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Серебренникова.
Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета его театральной компании «Седьмая студия» на проект «Платформа».
Следствие утверждает, в частности, что режиссер вместе с другими фигурантами дела похитил деньги, выделенные на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». В результате, по версии следствия, спектакль не был поставлен. В действительности он прошел с большим успехом и до сих пор остается в репертуаре «Гоголь-центра».
Серебренников настаивает на своей невиновности. По его словам, все выделенные «Седьмой студии» деньги были потрачены на театральные постановки. За Серебренникова поручились десятки людей, в числе которых режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев и Марк Захаров, актрисы Инна Чурикова, Татьяна Друбич и Юлия Пересильд.
Вместе с Серебренниковым по делу проходят еще четыре человека: бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Малобродский заключен под стражу, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Воронова объявлена в розыск.