Перед заседанием по делу Серебренникова у здания суда собрались 100 человек

Перед заседанием по делу Кирилла Серебренникова перед входом в здание Басманного суда Москвы и в коридоре у зала заседаний собрались около 150 человек. Корреспондент «Медузы» сообщает, что в зал почти никого не пускают.

У Басманного суда собираются люди. Сегодня будет решаться вопрос о продлении домашнего ареста Кирилла Серебренниковаhttps://t.co/oPG1HVDNLb pic.twitter.com/0v01vFpwaM — Открытая Россия (@openrussia_org) October 17, 2017

Журналистка Ксения Ларина написала в фейсбуке, что заседание пройдет в очень маленьком зале, который вмещает около 10 человек.

«Одних адвокатов шестеро. Две лавки, одна клетка <…> Если зал не поменяют, получится „закрытое“ заседание», — сообщила Ларина.

Басманный суд должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Серебренникова.