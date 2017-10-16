Официальные оппоненты диссертации Мединского рассказали, что не участвовали в защите. Их фамилии указаны в автореферате
Историки Александр Борисов и Владимир Лавров, указанные в автореферате докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского как официальные оппоненты, заявили «Новой газете», что на самом деле оппонентами не были. Издание также сообщает, что экспертный совет ВАК после защиты не рассматривал работу и не выносил на нее положительного заключения.
Александр Борисов заявил, что «не был у него [Мединского] оппонентом», не видел автореферата диссертации и «понятия не имеет», почему его фамилия там указана. Ученый предположил, что оппонентом мог быть какой-нибудь другой Борисов, поскольку это «очень популярная» фамилия, однако «Новая газета» утверждает, что в России, согласно данным Российской государственной библиотеки, есть только один доктор исторических наук с такими фамилией, именем и отчеством.
Другой оппонент Владимир Лавров также заявил «Новой газете», что «не был оппонентом у Мединского и диссертацию не читал». Он предположил, что его фамилию указали в автореферате потому, что Мединский спрашивал у него, может ли он стать оппонентом.
«Я ответил, что могу, поскольку преподаю весь курс русской истории, но я не специалист непосредственно по этому периоду, которому посвящена диссертация, и [будет] намного лучше, если он пригласит кого-то, кто является специалистом. <…> Иначе я не могу этого объяснить», — заявил он.
Несколько членов экспертного совета ВАК, которые должны был утвердить защиту диссертации Мединского в 2011 году, рассказали «Новой газете», что не обсуждали работу. Председатель совета в 2007–2013 годы Юрий Пивоваров заявил, что диссертация «точно» не приходила в совет.
Виктория Уколова и Вадим Рогинский (входит в нынешний состав совета) рассказали, в свою очередь, что диссертация поступила в совет в конце 2011 года, но была отложена и в итоге так и не рассматривалась. По словам Рогинского, в феврале ВАК распорядилась утвердить все «зависшие диссертации» — из его слов следует, что среди них была и работа Мединского.
Один из основателей «Диссернета» Андрей Заякин заявил «Новой», что Мединскому ученая степень «фактически не присуждалась» и министра культуры следует лишить ученой степени «уже просто по формальным причинам: в связи с тем, что защиты как таковой — с оппонентами и их отзывами — не было, рассмотрения в экспертном совете не было».
«А в отношении лиц, которые обманули экспертный совет и президиум ВАК, протащив через него дело с отсутствующими или подложными документами, — возбуждать уголовное дело в связи со служебным подлогом», — считает сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.