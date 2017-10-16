Официальные оппоненты диссертации Мединского рассказали, что не участвовали в защите. Их фамилии указаны в автореферате

Историки Александр Борисов и Владимир Лавров, указанные в автореферате докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского как , заявили «Новой газете», что на самом деле оппонентами не были. Издание также сообщает, что экспертный совет ВАК после защиты не рассматривал работу и не выносил на нее положительного заключения.

Александр Борисов заявил, что «не был у него [Мединского] оппонентом», не видел автореферата диссертации и «понятия не имеет», почему его фамилия там указана. Ученый предположил, что оппонентом мог быть какой-нибудь другой Борисов, поскольку это «очень популярная» фамилия, однако «Новая газета» утверждает, что в России, согласно данным Российской государственной библиотеки, есть только один доктор исторических наук с такими фамилией, именем и отчеством.

Другой оппонент Владимир Лавров также заявил «Новой газете», что «не был оппонентом у Мединского и диссертацию не читал». Он предположил, что его фамилию указали в автореферате потому, что Мединский спрашивал у него, может ли он стать оппонентом.

«Я ответил, что могу, поскольку преподаю весь курс русской истории, но я не специалист непосредственно по этому периоду, которому посвящена диссертация, и [будет] намного лучше, если он пригласит кого-то, кто является специалистом. <…> Иначе я не могу этого объяснить», — заявил он.

Несколько членов экспертного совета ВАК, которые должны был утвердить защиту диссертации Мединского в 2011 году, рассказали «Новой газете», что не обсуждали работу. Председатель совета в 2007–2013 годы Юрий Пивоваров заявил, что диссертация «точно» не приходила в совет.

Виктория Уколова и Вадим Рогинский (входит в нынешний состав совета) рассказали, в свою очередь, что диссертация поступила в совет в конце 2011 года, но была отложена и в итоге так и не рассматривалась. По словам Рогинского, в феврале ВАК распорядилась утвердить все «зависшие диссертации» — из его слов следует, что среди них была и работа Мединского.

Один из основателей «Диссернета» Андрей Заякин заявил «Новой», что Мединскому ученая степень «фактически не присуждалась» и министра культуры следует лишить ученой степени «уже просто по формальным причинам: в связи с тем, что защиты как таковой — с оппонентами и их отзывами — не было, рассмотрения в экспертном совете не было».