Компания братьев Вайшнтейн начала подготовку к продаже бизнеса
Кинокомпания Weinstein Co. объявила о начале переговоров по продаже бизнеса инвестиционному фонду Colony NorthStar. Отмечается, что речь может идти о продаже «всей компании или существенной доли» активов.
Основатель Colony NorthStar Том Баррак заявил, что Weinstein Co. обладает «значительной ценностью и потенциалом для развития».
Причины такого решения Weinstein Co. не называются.
В октябре 2017 года против одного из основателей Weinstein Co., кинопродюсера Харви Вайнштейна выдвинули многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
После жалоб десятков актрис и сотрудниц кинокомпания решила убрать имя Харви Вайнштейна из своего названия. Продюсера исключили из американской и британской киноакадемий.
Расследования в отношении Вайнштейна начали американская и британская полиция, а также ФБР.