Компания братьев Вайшнтейн начала подготовку к продаже бизнеса

Кинокомпания Weinstein Co. объявила о начале переговоров по продаже бизнеса инвестиционному фонду Colony NorthStar. Отмечается, что речь может идти о продаже «всей компании или существенной доли» активов.

Основатель Colony NorthStar Том Баррак заявил, что Weinstein Co. обладает «значительной ценностью и потенциалом для развития».

Причины такого решения Weinstein Co. не называются.