В США модернизируют избирательные участки из-за «попыток вмешательства России» в выборы
В США проводится масштабная модернизация оборудования на избирательных участках в разных штатах, пишет The New York Times.
Меры по повышению безопасности и надежности избирательных систем, отмечает издание, предпринимаются на фоне предполагаемых попыток хакеров, связанных с Россией, вмешаться в ход голосования на предыдущих выборах президента США.
В некоторых штатах, отмечает The New York Times, избирательные комиссии нанимают специалистов по кибербезопасности.
Речь, по данным издания, идет о крупнейшей модернизации избирательной системы в США после 2000 года, когда после спорной ситуации на выборах президента в стране повсеместно были введены электронные системы для голосования.
Эксперты многие годы предупреждали о недостаточной безопасности системы голосования как на федеральном, так и на уровнях штатов, однако избирательные комиссии из-за недостатка средств зачастую отказывались от модернизации оборудования (англ.яз.).