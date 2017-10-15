В США модернизируют избирательные участки из-за «попыток вмешательства России» в выборы

В США проводится масштабная модернизация оборудования на избирательных участках в разных штатах, пишет The New York Times.

Меры по повышению безопасности и надежности избирательных систем, отмечает издание, предпринимаются на фоне предполагаемых попыток хакеров, связанных с Россией, вмешаться в ход голосования на предыдущих выборах президента США.

В некоторых штатах, отмечает The New York Times, избирательные комиссии нанимают специалистов по кибербезопасности.

Речь, по данным издания, идет о крупнейшей модернизации избирательной системы в США после 2000 года, когда после президента в стране повсеместно были введены электронные системы для голосования.