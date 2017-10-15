В США модернизируют избирательные участки из-за «попыток вмешательства России» в выборы

The New York Times
11:47, 15 октября 2017
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В США проводится масштабная модернизация оборудования на избирательных участках в разных штатах, пишет The New York Times.

Меры по повышению безопасности и надежности избирательных систем, отмечает издание, предпринимаются на фоне предполагаемых попыток хакеров, связанных с Россией, вмешаться в ход голосования на предыдущих выборах президента США.

В некоторых штатах, отмечает The New York Times, избирательные комиссии нанимают специалистов по кибербезопасности.

Речь, по данным издания, идет о крупнейшей модернизации избирательной системы в США после 2000 года, когда после спорной ситуации на выборах президента в стране повсеместно были введены электронные системы для голосования.

Эксперты многие годы предупреждали о недостаточной безопасности системы голосования как на федеральном, так и на уровнях штатов, однако избирательные комиссии из-за недостатка средств зачастую отказывались от модернизации оборудования (англ.яз.).

The New York Times
Следующая крупная избирательная кампания — промежуточные выборы в Конгресс — пройдет в США ноябре 2018 года.
После выборов президента США, состоявшихся осенью 2016 года, американские правоохранительные органы заявили о попытках незаконного проникновения в избирательные системы. В попытке взлома обвинили хакеров, связанных с Россией.
Также Россию власти США подозревают во вмешательстве в предвыборную кампанию, в том числе, путем манипулирования общественным мнением через соцести.
Власти РФ какое-либо вмешательство в американские выборы категорически отрицают.

Предвыборные хакерские атаки в США

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