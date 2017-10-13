CNN рассказал о попытках российского вмешательства во внутренние дела США через Pokemon Go

Российская «фабрика троллей» использовала для попыток дестабилизации ситуации внутри США в числе прочего и игру Pokemon Go, сообщает CNN со ссылкой на результаты собственного расследования.

По данным телеканала, при помощи «фабрики троллей» была запущена кампания «Donʼt Shoot Us» («Не стреляйте в нас»), которая должна была выглядеть как проект активистов движения «Black Lives Matter».

В рамках кампании через различные платформы, включая Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, YouTube и Pokemon Go, распространялись сообщения о применении насилия со стороны правоохранительных органов к афроамериканцам. Таким образом, считает CNN, инициаторы кампании пытались добиться сразу двух целей — спровоцировать рост недовольства среди афроамериканского населения и заставить остальных жителей страны думать, что активисты «Black Lives Matter» представляют собой растущую угрозу.

В рамках кампании на сайте donotshoot.us был объявлен конкурс для участников игры Pokemon Go. Им предлагалось ловить покемонов в тех местах, где полиция применяла оружие против афроамериканцев, и давать пойманным покемонам имена погибших в таких инцидентах чернокожих. Выполнившим эти условия игрокам в Pokemon Go организаторы конкурса обещали подарочные карты в интернет-магазин Amazon.

Телеканал отмечает, что нет информации о том, приняли ли кто-либо из игроков в Pokemon Go участие в этом конкурсе, и был ли вручен хоть один из обещанных призов.

С сайтом donotshoot.us, где проводился конкурс для игроков в Pokemon Go, также оказались связаны более 200 видеозаписей в ютьюбе, относящихся к случаям применения насилия полицейскими к афроамериканцам. Телеканал также обнаружил связь с этим сайтом с публикациями в сервисе микроблогов Tumblr, в том числе и о конкурсе для игроков в Pokemon Go.

Сам сайт donotshoot.us, как указывает CNN, был зарегистрирован на вымышленное имя.

Страница «Donʼt Shoot Us», сообщает телеканал со ссылкой на информированные источники, была в числе 470 аккаунтов, которые Facebook заблокировал как подозрительные. С «Donʼt Shoot Us», как удалось выяснить CNN, были связаны и еще несколько заблокированных по той же причине аккаунтов в фейсбуке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование телеканала, написала в фейсбуке: «Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны».