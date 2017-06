ФБР арестовало американку, рассказавшую журналистам о хакерской атаке ГРУ. Главное

Документ АНБ, рассказывающий о связях российской разведки с хакерскими атаками, был опубликован 5 июня в издании The Intercept (в нем работают журналисты, которые обнародовали документы из архива Эдварда Сноудена). Издание сообщило, что получило документ от анонимного источника и провело независимую проверку его подлинности. В документе — им оказался внутренний отчет АНБ, датированный 5 мая — рассказывалось, что хакеры, работающие по заданию российский разведки, устроили кибератаку как минимум на одного производителя систем электронного голосования за несколько дней до выборов президента США, а также рассылали фишинговые письма сотрудникам избирательных комиссий. Вероятным заказчиком кибератак называется российское ГРУ.

Отчет АНБ стал первым подтверждением, что хакеры, связанные с Россией, действовали в период с августа по октябрь 2016 года — то есть непосредственно перед президентскими выборами. Документ также свидетельствует, что масштаб российского вмешательства мог быть значительно большим, чем считалось до сих пор. При этом в отчете не указано, на основании каких данных авторы пришли к выводу о причастности ГРУ к кибератакам. Источник The Intercept в американской разведке заявил, что делать на основании данных отчета далеко идущих выводов о роли России в хакерских атаках, нельзя.

Через несколько часов после публикации отчета ФБР и Минюст объявили об аресте Реалити Лей Виннер. 25-летнюю американку, работавшую с одним из подрядчиков АНБ, а до того служившую в ВВС США, обвинили в «изъятии секретных материалов правительственного учреждения с последующей передачей новостному изданию». Из опубликованного Минюстом пресс-релиза следует, что Виннер работала в Pluribus International Corporation и имела доступ к секретным документам АНБ. В ходе беседы с агентом ФБР 3 июня она признала, что, увидев отчет о хакерских атаках, передала его журналистам. Источник Buzzfeed в правительстве США подтвердил, что под «новостным изданием» имеется в виду The Intercept.

ФБР вышло на Реалити Виннер после того, как The Intercept отправил полученный отчет в АНБ. Как говорится в материалах дела, 30 мая «Новостное Издание [предположительно, The Intercept] направило в Правительственное Учреждение [предположительно, АНБ] копию полученного документа». Там документ внимательно изучили и подтвердили его подлинность. 1 июня АНБ передало полученную копию сотрудникам ФБР. Те установили, что страницы оригинала были сложены и затем расправлены — это позволило предположить, что документ был распечатан и затем вынесен из здания в сложенном виде. В АНБ выяснили, что внутренний отчет отправлялся в печать с компьютеров шести сотрудников, в том числе и Виннер. Кроме того, на ее компьютере нашли электронную переписку с журналистами The Intercept.

Реалити Виннер грозит до 10 лет тюрьмы. 5 июня ей были предъявлены официальные обвинения. На 8 число назначено заседание суда, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения.