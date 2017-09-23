Власти США заявили о хакерских атаках в 21 штате перед президентскими выборами

Федеральное правительство уведомило избирательные комиссии в 21 штате США о кибератаках на их системы, зафиксированных перед президентскими выборами, которые прошли осенью 2016 года, сообщает AP.

В числе штатов, получивших такие уведомления, Флорида, Огайо, Пенсильвания, Виргиния и Висконсин — победа в которых имела критическое значение для кандидатов в президенты США.

Сам по себе факт зафиксированных кибератак, отмечает AP, не означает, что хакерам удалось проникнуть в системы избирательных комиссий или как-либо повлиять на результат голосования.

Кто может стоять за кибератаками, в уведомлениях, направленных в избирательные комиссии, не уточняется.