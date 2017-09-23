Власти США заявили о хакерских атаках в 21 штате перед президентскими выборами
Федеральное правительство уведомило избирательные комиссии в 21 штате США о кибератаках на их системы, зафиксированных перед президентскими выборами, которые прошли осенью 2016 года, сообщает AP.
В числе штатов, получивших такие уведомления, Флорида, Огайо, Пенсильвания, Виргиния и Висконсин — победа в которых имела критическое значение для кандидатов в президенты США.
Сам по себе факт зафиксированных кибератак, отмечает AP, не означает, что хакерам удалось проникнуть в системы избирательных комиссий или как-либо повлиять на результат голосования.
Кто может стоять за кибератаками, в уведомлениях, направленных в избирательные комиссии, не уточняется.
Ранее американские власти неоднократно заявляли о попытках хакеров, за которым стоит Россия, вмешаться в предвыборную кампанию в США. Власти РФ эти обвинения категорически отрицают. Республиканец Дональд Трамп, победивший на выборах и занявший пост президента США, также отвергает подозрения в незаконном сотрудничестве с российской стороной.
Из-за подозрений в причастности России к хакерским атакам во время предвыборной кампании из США в конце 2016 года были высланы несколько российских дипломатов, а дипмиссию РФ лишили права пользования двумя посольскими дачами.
В ответ на это власти РФ потребовали от США привести численность американской дипмиссии в России в соответствие с численностью российской дипмиссии в Соединенных Штатах, уволив несколько сотен сотрудников. США объявили, что из-за сокращения численности дипмиссии в России переносят оформление всех неиммиграционных виз в Москву, что приведет к увеличению сроков получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты.