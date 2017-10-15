Франция решила лишить Харви Вайнштейна ордена Почетного легиона
Власти Франции начали процедуру лишения голливудского продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в сексуальных домогательствах, ордена Почетного легиона.
Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает вопрос о лишении Вайнштейна ордена с советом Почетного легиона, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. «По итогам обсуждения будет принято соответствующее решение», — добавили в пресс-службе президента Франции.
Президент Франции, подчеркнули представители пресс-службы, считает, что поведение Вайнштейна «противоречит оказанной ему чести».
Орден Почетного легиона — высшая награда Франции для гражданских лиц. Ее присуждает президент Франции, занимающий пост Великого магистра ордена.
Харви Вайнштейн стал кавалером ордена Почетного легиона в 2012 году.
В начале октября американские СМИ опубликовали расследование о домогательствах Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам, продолжавшимся в течение нескольких десятков лет.
После публикации расследования о домогательствах со стороны Вайнштейна публично рассказали несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, а также модель Кара Делевинь.
Вайнштейн был уволен из основанной им компании, его исключили из Американской и Британской киноакадемий.
Расследование выдвинутых в адрес продюсера обвинений ведут полиция Великобритании и ФБР.