Франция решила лишить Харви Вайнштейна ордена Почетного легиона

Президент Франции, подчеркнули представители пресс-службы, считает, что поведение Вайнштейна «противоречит оказанной ему чести».

Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает вопрос о лишении Вайнштейна ордена с советом Почетного легиона, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. «По итогам обсуждения будет принято соответствующее решение», — добавили в пресс-службе президента Франции.

Орден Почетного легиона — высшая награда Франции для гражданских лиц. Ее присуждает президент Франции, занимающий пост Великого магистра ордена.

Харви Вайнштейн стал кавалером ордена Почетного легиона в 2012 году.

В начале октября американские СМИ опубликовали расследование о домогательствах Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам, продолжавшимся в течение нескольких десятков лет.

После публикации расследования о домогательствах со стороны Вайнштейна публично рассказали несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, а также модель Кара Делевинь.

Вайнштейн был уволен из основанной им компании, его исключили из Американской и Британской киноакадемий.

Расследование выдвинутых в адрес продюсера обвинений ведут полиция Великобритании и ФБР.