Бывший муж Максаковой отверг обвинения в причастности к убийству Вороненкова

Бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин категорически отрицает обвинения в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в письме, направленном Тюриным в программу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
«Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — написал Тюрин.
Он также сообщил, что сожалеет о то, что его имя «используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей».
Генпрокурор Украины Юрий Луценко 9 октября объявил, что заказчиком убийства Дениса Вороненкова был «подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой».
Причиной убийства Вороненкова, по словам Луценко, стали показания, которые экс-депутат дал следственным органам Украины по событиям — 2013–2014 года. В Москве, заявил генпрокурор, опасались, что он даст такие же показания в международных судах
Адвокат Сергей Беляк, представлявший интересы Тюрина, после выступления генпрокурора Украины заявил
, что его клиент назвал обвинения «бредом». «Еще большим бредом» являются, по мнению адвоката, слова Луценко о подконтрольности Тюрина ФСБ. Вороненкова, замужем за которым была Максакова, Тюрин, по словам адвоката, практически и не знал и «никаких дел и споров не имел».
Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Убийца, которого опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был убит охранником бывшего депутата.
Владимир Тюрин был объявлен властями Испании в международный розыск по подозрению в причастности к отмыванию нелегальных доходов. Россия в 2012 году отказалась экстрадировать его в Испанию на основании того, что законы запрещают выдавать граждан РФ иностранным государствам.