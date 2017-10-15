Бывший муж Максаковой отверг обвинения в причастности к убийству Вороненкова

Бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин категорически отрицает обвинения в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в письме, направленном Тюриным в программу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — написал Тюрин.

Он также сообщил, что сожалеет о то, что его имя «используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей».