Бывший муж Максаковой назвал «бредом» обвинения в причастности к убийству Вороненкова

Тюрин, подчеркнул адвокат, никогда не имел «никаких дел или споров» с Вороненковым, которого он практически и не знал, и не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой Марией Максаковой.

«Убийство Вороненкова — это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом», — сказал адвокат.

Владимир Тюрин категорически отрицает причастность к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом заявил «Интерфаксу» один из адвокатов, ранее представлявших интересы Тюрина Сергей Беляк.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 9 октября объявил, что правоохранительным органам удалось установить всех участников убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Заказчиком убийства Вороненкова украинский генпрокурор назвал Владимира Тюрина, добавив, что направит в Россию запрос на его экстрадицию.

Причиной «устранения» Вороненкова, по словам Луценко, стали показания, которые экс-депутат дал следственным органам Украины по событиям — 2013–2014 года. Этих показаний в международных судах, считает генпрокурор Украины, опасались в Москве.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, выступивший на совместном с Луценко брифинге, заявил, что Мария Максакова доверяет результатам следствия, но версия о причастности бывшего мужа к убийству для нее «шок и личная трагедия».

Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Убийца, которого опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был застрелен охранником бывшего депутата.

Украина назвала убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. Россия возложила вину за гибель Вороненкова на Украину. Обе страны ведут собственное расследование дела об убийстве бывшего депутата Госдумы.

Владимир Тюрин был объявлен в международный розыск властями Испании, подозревавшими его в причастности к отмыванию преступных доходов. В 2012 году Россия отказалась экстрадировать Тюрина в Испанию, указав, что законы не позволяют выдавать иностранным государствам граждан РФ. Первоначально у Тюрина было гражданство Казахстана, однако позже он стал гражданином РФ.