Bloomberg: контракт на строительство моста на Сахалин отдадут компании Ротенберга
Компания «Стройгазмонтаж», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, получит контракт на строительство моста на Сахалин, сообщили Bloomberg три информированных источника. Стоимость контракта предварительно оценивается в 286 миллиардов рублей.
Решение о том, что контракт получит «Стройгазмонтаж» уже принято, рассказали агентству источники, близкие к Кремлю, а также к руководству компании Ротенберга. При этом, отметили они, официально объявлено о запуске проекта будет лишь в начале 2018 года.
О том, что строительством моста на Сахалин займется именно «Стройгазмонтаж» сообщил и собеседник Bloomberg, близкий к «Российским железным дорогам», которые будут курировать проект.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что окончательное решение о строительстве моста на Сахалин пока не принято. Пресс-служба Ротенберга заявила, что комментировать участие «Стройгазмонтажа» в этом проекте пока преждевременно (англ.яз.).