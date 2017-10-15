Bloomberg: контракт на строительство моста на Сахалин отдадут компании Ротенберга

Bloomberg
17:12, 15 октября 2017
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Компания «Стройгазмонтаж», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, получит контракт на строительство моста на Сахалин, сообщили Bloomberg три информированных источника. Стоимость контракта предварительно оценивается в 286 миллиардов рублей.

Решение о том, что контракт получит «Стройгазмонтаж» уже принято, рассказали агентству источники, близкие к Кремлю, а также к руководству компании Ротенберга. При этом, отметили они, официально объявлено о запуске проекта будет лишь в начале 2018 года.

О том, что строительством моста на Сахалин займется именно «Стройгазмонтаж» сообщил и собеседник Bloomberg, близкий к «Российским железным дорогам», которые будут курировать проект.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что окончательное решение о строительстве моста на Сахалин пока не принято. Пресс-служба Ротенберга заявила, что комментировать участие «Стройгазмонтажа» в этом проекте пока преждевременно (англ.яз.).

Bloomberg
7 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин «предметно изучается». Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, в свою очередь, сообщил, что у правительства уже есть детальные расчеты стоимости моста, не став раскрывать подробности.
В будущем, не исключили российские власти, с Сахалина может быть построен железнодорожный мост до японского острова Хоккайдо.
Ширина самой узкой части Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материковой России, 7,5 километра.
«Стройгазмонтаж» строит мост в Крым. Стоимость контракта составляет 228 миллиардов рублей.
«Стройгазмонтаж» вместе с другими компаниями Аркадия Ротенберга находится под санкциями, введенными западными странами после кризиса на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 году.

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