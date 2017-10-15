Bloomberg: контракт на строительство моста на Сахалин отдадут компании Ротенберга

Компания «Стройгазмонтаж», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, получит контракт на строительство моста на Сахалин, сообщили Bloomberg три информированных источника. Стоимость контракта предварительно оценивается в 286 миллиардов рублей.

Решение о том, что контракт получит «Стройгазмонтаж» уже принято, рассказали агентству источники, близкие к Кремлю, а также к руководству компании Ротенберга. При этом, отметили они, официально объявлено о запуске проекта будет лишь в начале 2018 года.

О том, что строительством моста на Сахалин займется именно «Стройгазмонтаж» сообщил и собеседник Bloomberg, близкий к «Российским железным дорогам», которые будут курировать проект.