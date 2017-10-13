Генерал ФСБ Феоктистов устроился в банк «Пересвет»

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого называют инициатором дела Алексея Улюкаева, устроился на работу в банк «Пересвет». Долей в этом банке ранее владела Русская православная церковь. Сейчас он проходит процедуру санации Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), принадлежащим «Роснефти».

РБК сообщает со ссылкой на неназванные источники, что Феоктистов стал советником по кадрам главы «Пересвета» Михаила Полунина. По словам одного из источников, речь может идти «о своего рода „прибавке к пенсии“, чтобы была возможность совмещать эту работу с другими видами деятельности».