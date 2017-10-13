Генерал ФСБ Феоктистов устроился в банк «Пересвет»

РБК
16:17, 13 октября 2017
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Генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого называют инициатором дела Алексея Улюкаева, устроился на работу в банк «Пересвет». Долей в этом банке ранее владела Русская православная церковь. Сейчас он проходит процедуру санации Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), принадлежащим «Роснефти».

РБК сообщает со ссылкой на неназванные источники, что Феоктистов стал советником по кадрам главы «Пересвета» Михаила Полунина. По словам одного из источников, речь может идти «о своего рода „прибавке к пенсии“, чтобы была возможность совмещать эту работу с другими видами деятельности».

[Источник] утверждает, что до своего увольнения из ФСБ Феоктистов несколько месяцев находился в отпуске и не принимал поступавшие предложения о работе, поскольку «они не соответствовали ему по должности или статусу и были сопряжены с переездом из Москвы».

РБК
Олег Феоктистов с сентября 2016 по март 2017 года возглавлял службу безопасности «Роснефти». «Новая газета» писала, что именно он стал инициатором уголовного преследования министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
По информации «Коммерсанта», Феоктистова собирались назначить заместителем главы службы экономической безопасности ФСБ. Издание The Bell сообщало, что генерал не получил эту должность, поскольку «в Кремле были недовольны слишком активным участием ФСБ в делах „Роснефти“».
В середине августа издание Republic сообщило со ссылкой на источник, близкий к руководству ФСБ, что Феоктистов ожидает увольнения на пенсию.
Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев, выступая в суде, обвинил Сечина и Феоктистова в провокации взятки.

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