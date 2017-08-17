Генерала ФСБ, который начал дело против Улюкаева, отправят на пенсию

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого называют инициатором уголовного дела Алексея Улюкаева, находится в резерве ФСБ и ожидает увольнения на пенсию. Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на источник, близкий к руководству спецслужбы.