Генерала ФСБ, который начал дело против Улюкаева, отправят на пенсию
Генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого называют инициатором уголовного дела Алексея Улюкаева, находится в резерве ФСБ и ожидает увольнения на пенсию. Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на источник, близкий к руководству спецслужбы.
По мнению собеседника в спецслужбе, Феоктистов оказался чересчур «засвечен» в СМИ, чтобы продолжать работу в ФСБ.
Олег Феоктистов с сентября 2016 года примерно в течение полугода возглавлял службу безопасности «Роснефти» в качестве прикомандированного сотрудника ФСБ. В апреле газета «Коммерсант» сообщала, что после ухода из нефтяной компании генерала собирались назначить на должность замглавы службы экономической безопасности ФСБ. По информации издания The Bell, он не получил эту должность, поскольку Кремль был недоволен активным участием ФСБ в делах «Роснефти».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что Феоктистов после ухода из компании «вернулся на военную службу». Чем именно занимается генерал, не сообщалось.
О том, что Феоктистов является инициатором уголовного дела против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, писала «Новая газета». На заседании суда 16 августа Улюкаев заявил, что против него была совершена провокация с участием Сечина и Феоктистова.