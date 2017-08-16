Предполагаемый инициатор дела Улюкаева не получил должности в ФСБ после ухода из «Роснефти»

Бывший вице-президент «Роснефти» Олег Феоктистов, предполагаемый инициатор уголовного дела против министра экономического развития Алексея Улюкаева, не получил новой должности в ФСБ, назначения на которую он якобы ожидал после ухода из нефтяной компании. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам и «Роснефти».
В апреле «Коммерсант» писал, что после увольнения из «Роснефти» Феоктистов вернулся в аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ, при этом руководство спецслужбы решило выдвинуть его на пост замглавы службы экономической безопасности ФСБ. По информации The Bell, Феоктистов не был назначен на эту должность, поскольку «в Кремле были недовольны слишком активным участием ФСБ в делах „Роснефти“».
В фейсбуке The Bell говорится, что Феоктистов не вернулся на службу в ФСБ. Где и в каком качестве он сейчас работает, The Bell не уточняет.
Генерал ФСБ Олег Феоктистов на протяжении полугода был главой службы безопасности «Роснефти». По данным «Новой газеты», он был инициатором и организатором операции, в результате которой был арестован министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, которого сейчас судят за вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Сам Улюкаев в августе 2017 года заявил
в суде, что в его отношении была совершена провокация с участием Сечина и Феоктистова.
Весной 2017 года стало известно, что Феоктистов ушел из «Роснефти». Сечин говорил
, что он «вернулся на военную службу». «Коммерсант» писал
, что его планируется назначить на пост замглавы службы экономической безопасности ФСБ. По информации газеты, уход генерала из «Роснефти» был связан с «шумихой», которая поднялась вокруг его фигуры в связи с делом Улюкаева.
До прихода в «Роснефть» Феоктистов занимал должность замначальника управления собственной безопасности ФСБ. По данным СМИ, на этом посту он курировал, в числе прочего, задержание губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, а также руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова.