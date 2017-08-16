Предполагаемый инициатор дела Улюкаева не получил должности в ФСБ после ухода из «Роснефти»

Бывший вице-президент «Роснефти» Олег Феоктистов, предполагаемый инициатор уголовного дела против министра экономического развития Алексея Улюкаева, не получил новой должности в ФСБ, назначения на которую он якобы ожидал после ухода из нефтяной компании. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам и «Роснефти».

В апреле «Коммерсант» писал, что после увольнения из «Роснефти» Феоктистов вернулся в аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ, при этом руководство спецслужбы решило выдвинуть его на пост замглавы службы экономической безопасности ФСБ. По информации The Bell, Феоктистов не был назначен на эту должность, поскольку «в Кремле были недовольны слишком активным участием ФСБ в делах „Роснефти“».

В фейсбуке The Bell говорится, что Феоктистов не вернулся на службу в ФСБ. Где и в каком качестве он сейчас работает, The Bell не уточняет.