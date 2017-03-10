Сечин подтвердил увольнение из «Роснефти» генерала ФСБ, который считается инициатором дела Улюкаева

7 марта «Новая газета» написала об увольнении Феоктистова как из «Роснефти», так и со службы в ФСБ. Ранее издание сообщало, что именно Феоктистов инициировал расследование против министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого в ноябре 2016 года арестовали за взятку.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. По версии следствия, в офис компании он приехал за взяткой, которую требовал за работу над сделкой по покупке «Башнефти» «Роснефтью». По данным «Новой газеты», дело против Улюкаева инициировал Феоктистов, который до этого был замглавы управления собственной безопасности ФСБ.

В ФСБ Олег Феоктистов курировал задержание губернатора Кировской области Никиты Белых в июне 2016 года и губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в марте 2015-го. Кроме того, он лично запрашивал разрешение на прослушку заместителя руководителя антикоррупционного управления Бориса Колесникова (который впоследствии покончил с собой в здании СК). Генерал ФСКН Александр Бульбов и генерал МВД Виктор Сюсюра обвиняли Олега Феоктистова в фабрикации дел.