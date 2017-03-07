«Роснефть» уволила генерала ФСБ, который затеял дело против Алексея Улюкаева

Генерал ФСБ Олег Феоктистов уволен из «Роснефти», где он возглавлял службу безопасности, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в нефтяной компании и спецслужбе. Официально его отставку не подтвердили.

В ноябре 2016 года «Новая газета» сообщала, что именно Феоктистов инициировал расследование против министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Олег Феоктистов был заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ. В «Роснефть» он пришел в сентябре (по неофициальным данным, в августе) 2016 года. По сведениям «Новой газеты», он был прикомандированным сотрудником и продолжал работать в ФСБ. Сейчас, как сообщает издание, он уволен не только из «Роснефти», но и из ФСБ.