«Роснефть» уволила генерала ФСБ, который затеял дело против Алексея Улюкаева
Генерал ФСБ Олег Феоктистов уволен из «Роснефти», где он возглавлял службу безопасности, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в нефтяной компании и спецслужбе. Официально его отставку не подтвердили.
В ноябре 2016 года «Новая газета» сообщала, что именно Феоктистов инициировал расследование против министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Олег Феоктистов был заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ. В «Роснефть» он пришел в сентябре (по неофициальным данным, в августе) 2016 года. По сведениям «Новой газеты», он был прикомандированным сотрудником и продолжал работать в ФСБ. Сейчас, как сообщает издание, он уволен не только из «Роснефти», но и из ФСБ.
Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» 15 ноября 2016 года. Его обвинили в получении взятки. Сам министр отрицает свою вину. Алексей Улюкаев находится под домашним арестом.
Олег Феоктистов курировал задержание губернатора Кировской области Никиты Белых в июне 2016 года и губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в марте 2015-го. Кроме того, он лично запрашивал разрешение на прослушку заместителя руководителя антикоррупционного управления Бориса Колесникова (который впоследствии покончил с собой в здании СК). Генерал ФСКН Александр Бульбов и генерал МВД Виктор Сюсюра обвиняли Олега Феоктистова в фабрикации дел.