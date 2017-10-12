Россия потратит на санацию «Открытия» и Бинбанка более 800 миллиардов рублей

Центробанк выделит из Фонда консолидации банковского сектора более 800 миллиардов рублей на санацию «Открытия» и Бинбанка. По словам заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева, на это потребуется 450 и 350-370 миллиардов рублей соответственно.

Поздышев подчеркнул, что ЦБ не рассчитывает на возврат вложенных средств при последующей продаже банков. «Скорее всего, не вернем», — рассказал он, пояснив, что банки вероятно будут проданы по цене капитала, но выделенные средства будут ее превышать.

«Но мы стараемся минимизировать наши издержки. Именно поэтому мы [ведем] достаточно непростые переговоры с собственниками, которые скоро станут бывшими собственниками, о возможности довнесения иных активов, которые не обременены», — заметил зампред ЦБ.

По словам Поздышева, санация крупнейших банков не подорвала стабильность российской финансовой системы, но «ни один банк не застрахован от серьезного оттока».