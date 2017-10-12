Россия потратит на санацию «Открытия» и Бинбанка более 800 миллиардов рублей

Россия 24
06:12, 12 октября 2017
Надежный источник

Центробанк выделит из Фонда консолидации банковского сектора более 800 миллиардов рублей на санацию «Открытия» и Бинбанка. По словам заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева, на это потребуется 450 и 350-370 миллиардов рублей соответственно.

Поздышев подчеркнул, что ЦБ не рассчитывает на возврат вложенных средств при последующей продаже банков. «Скорее всего, не вернем», — рассказал он, пояснив, что банки вероятно будут проданы по цене капитала, но выделенные средства будут ее превышать.

«Но мы стараемся минимизировать наши издержки. Именно поэтому мы [ведем] достаточно непростые переговоры с собственниками, которые скоро станут бывшими собственниками, о возможности довнесения иных активов, которые не обременены», — заметил зампред ЦБ.

По словам Поздышева, санация крупнейших банков не подорвала стабильность российской финансовой системы, но «ни один банк не застрахован от серьезного оттока».

Ранее агентство Fitch подсчитало, что в общей сложности Россия потеряет полтриллиона рублей из-за оздоровления крупнейших банков.
«Открытие» и Бинбанк — первые банки, которые санируют при непосредственном участии ЦБ.

Санация крупнейших банков

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме