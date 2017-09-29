Допустим, у вас есть банк. Не дайте ему умереть! Игра «Медузы» для тех, кто готов бороться с кризисом, Центробанком и конкурентами

Новости об отзыве банковских лицензий, санациях и экстренных кредитах ЦБ на поддержку банковского сектора появляются если не каждый день, то уж каждую неделю точно. «Медуза» предлагает вам попробовать себя в роли банкира — и постараться пройти все десять раундов так, чтобы у вас не отобрали лицензию. Не забывайте: иногда даже «правильные» ответы могут привести к кризису, а «неправильные» — спасти ситуацию.