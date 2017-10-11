Силуанов: государство «возглавит и отрегулирует» майнинг и обращение криптовалют

Государство намерено «возглавить и законодательно отрегулировать» выпуск и обращение криптовалют на территории России. Такое решение, объявил министр финансов Антон Силуанов, было принято на совещании по криптовалютам у президента РФ Владимира Путина.

«Договорились о следующем: о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения», — сказал Силуанов.

«Государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать законодательно», — сообщил министр финансов, добавив, что пока не будет обсуждать «конкретные параметры» контроля за криптовалютами.

Какая именно государственная структура или ведомство будет отвечать за регулирование криптовалют, Силуанов не сообщил.