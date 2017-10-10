Президент Каталонии попросил парламент отложить объявление независимости
Президент Каталонии Карлес Пучдемон попросил парламент отложить на несколько недель объявление о независимости региона от Испании. Соответствующее заявление он сделал вечером 10 октября в каталонском парламенте.
В противном случае, сказал Пучдемон, возможность диалога будет закрыта.
При этом Пучдемон подчеркнул, что он намерен следовать результатам референдума, прошедшего 1 октября.
Ожидалось, что в ходе выступления 10 октября Пучдемон объявит о независимости региона. По принятому каталонским парламентом (и признанному Испанией неконституционным) закону, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.
Перед речью Пучдемона власти Испании призвали его «не делать ничего необратимого». Председатель Европейского совета Дональд Туск предостерег каталонского политика от решений, которые «сделают диалог невозможным».
1 октября в Каталонии провели референдум о независимости, на котором, по утверждению региональных властей, 90% участников высказались за отделение от Испании. Конституционный суд страны объявил голосование незаконным.
Правительство Испании попыталось сорвать голосование. На некоторых участках для разгона людей применялись резиновые пули. Власти Каталонии объявили, что в день голосования пострадали более 800 человек.