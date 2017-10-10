Президент Каталонии попросил парламент отложить объявление независимости

Президент Каталонии Карлес Пучдемон попросил парламент отложить на несколько недель объявление о независимости региона от Испании. Соответствующее заявление он сделал вечером 10 октября в каталонском парламенте.

В противном случае, сказал Пучдемон, возможность диалога будет закрыта.

При этом Пучдемон подчеркнул, что он намерен следовать результатам референдума, прошедшего 1 октября.

Ожидалось, что в ходе выступления 10 октября Пучдемон объявит о независимости региона. По принятому каталонским парламентом (и признанному Испанией неконституционным) закону, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.