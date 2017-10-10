Минтранс разрешил бесплатно провозить в самолетах верхнюю одежду и товары из Duty Free

Минтранс РФ утвердил новый минимальный размер ручной клади на пассажира для невозвратных авиабилетов и перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт самолета.

Приказом Минтранса, вносящим изменения в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа, устанавливается, что каждый пассажир может бесплатно взять на борт ручную кладь, весом не менее 5 килограммов. Минимальный размер ручной клади, сообщил Минтранс, «может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества».

Помимо ручной клади пассажиры могут бесплатно перевозить дамские сумки, мужские портфели, рюкзаки, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов и товары из Duty Free. Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, пояснил Минтранс, добавив, что это связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту.

Кроме того, пассажирам разрешено брать на борт в дополнение к ручной клади костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Если вышеуказанные предметы выходят за установленные габариты, их можно будет бесплатно сдать в багаж.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, включая ноутбуки, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумку, портфель или рюкзак, пояснил Минтранс.