Задержан глава новосибирского штаба Навального

Команда Навального
13:27, 9 октября 2017
Надежный источник

В Новосибирске задержан руководитель местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко. На него собираются составить административный протокол по статье о нарушении порядка проведения митингов.

Бойко доставили в ОВД «Центральный». В паблике сторонников Навального сообщается, что к отделу полиции поддержать задержанного приехали около 20 человек.

В рамках всероссийской акции 7 октября в Новосибирске прошел митинг сторонников Алексея Навального, не согласованный городскими властями. Сотни людей собрались в Первомайском сквере в центре города. Во время акции полицейские никого не задерживали.
По всей России были задержаны около 300 участников митингов 7 октября. Во многих случаях полиция задерживала организаторов акций еще до их начала.

Как прошли акции 7 октября

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме