Задержан глава новосибирского штаба Навального

Бойко доставили в ОВД «Центральный». В паблике сторонников Навального сообщается , что к отделу полиции поддержать задержанного приехали около 20 человек.

В Новосибирске задержан руководитель местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко. На него собираются составить административный протокол по статье о нарушении порядка проведения митингов.

В рамках всероссийской акции 7 октября в Новосибирске прошел митинг сторонников Алексея Навального, не согласованный городскими властями. Сотни людей собрались в Первомайском сквере в центре города. Во время акции полицейские никого не задерживали.

По всей России были задержаны около 300 участников митингов 7 октября. Во многих случаях полиция задерживала организаторов акций еще до их начала.