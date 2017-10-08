Просто дети же вышли Танцы за Каталонию, полицейское насилие и песня «Батарейка» на акции 7 октября в Петербурге. Репортаж Павла Мерзликина

7 октября по всей России прошли объявленные политиком Алексеем Навальным акции протеста. Их участники требовали освободить Навального из-под стражи и допустить его до президентских выборов в 2018 году; акции также были приурочены к дню рождения президента России Владимира Путина. В Петербурге, где акция не была согласована с властями, сторонники Навального сначала собрались на Марсовом поле, потом перекрыли Литейный проспект, а в итоге добрались до Дворцовой площади. Всего, по данным МВД, в митинге и шествии поучаствовали 1800 человек; в ходе акции были задержаны (и позже отпущены) несколько десятков активистов, некоторых из них при задержании избили. Корреспондент «Медузы» Павел Мерзликин провел с протестующими шесть часов и рассказал, как прошла акция в поддержку Навального в Петербурге.

Шесть часов вечера 7 октября. Марсово поле. Шесть человек — четыре девушки и два парня не старше 18 лет на вид — берутся за руки. На плечах у двоих — флаг Каталонии. Играет испанская музыка. Опустив глаза в пол, молодые люди начинают танцевать. Рядом — еще несколько петербуржцев с такими же флагами и рукописными плакатами с лозунгами «Каталония — это свобода!» и «Каталония, мы с вами». Они не танцуют — они стоят и смотрят на окруживших их сторонников Алексея Навального: именно на 18.00 формально была анонсирована акция, приуроченная к дню рождения Владимира Путина, в Петербурге, и к этому моменту здесь собрались порядка тысячи сторонников оппозиционного политика. Большинство из них — не старше тех, кто танцует за независимость Каталонии.

— Сколько вам платят? — спросил людей с флагами один из сторонников Навального.

— Нисколько, мы просто студенты.

Примерно также активисты ответили корреспонденту «Медузы», сообщив, что не состоят ни в какой организации и поддерживают народ Каталонии от души. При этом источник, знакомый с представителями «Молодой гвардии „Единой России“», рассказал «Медузе», что акция была организована именно ими, а танцующие активисты получили «бонус» в размере 500 рублей или более. (В пресс-службе петербургского отделения «Молодой гвардии» «Медузе» 6 октября заявили, что не планируют акций в поддержку Каталонии.)

Акция в поддержку Каталонии на Марсовом поле в Петербурге, 7 октября 2017 года Вадим Фролов для «Медузы»

Пока одни активисты общались с другими, с другого конца Марсового поля из специально привезенных колонок раздалось объявление: «Вас обманули, акция не согласована». Далее голос сообщил, что полиция наверняка начнет задерживать сторонников Навального, но у тех есть отличный выход — специально для них в кинотеатре «Родина» в 18.30 пройдет бесплатный сеанс фильма «Крым». Оппозиционеры откликнулись на предложение аплодисментами и начали скандировать слово «Позор»; в кино никто пойти не захотел.

Продолжалась петербургская акция сторонников Навального в том же сюрреалистическом духе. В центре толпы протестующих обнаружились активисты в масках Владимира Путина и депутата Госдумы Виталия Милонова. Чуть поодаль группа оппозиционно настроенных молодых людей хором исполняла песню группы Lumen «Гореть»: «Огромный синий кит порвать не может сеть / Сдаваться или нет, но все равно гореть». Их заглушал рев тракторов, расчищавших территорию Марсового поля в рамках плановых ремонтных работ, которые начались там на этой неделе.

Те активисты, которые не нашли себе художественного применения, выглядели растерянно. Они вяло обсуждали коррупцию и возраст Путина (7 октября ему исполнилось 65 лет), а также жаловались, что россияне не могут понять важность сменяемости власти: «Путин думает, что он — император». Многочисленные полицейские, которые прибыли к Марсову полю за несколько часов до начала акции, на оппозиционеров почти не реагировали — разве что просили не забираться на мемориал.

Спустя полчаса толпа митингующих решительно двинулась к выходу из парка, скандируя «Путин — вор», «Путин — дед» и «С днем рождения, Вова». Несколько сотен человек вышли на Литейный проспект и фактически перекрыли улицу. Поначалу им никто не мешал — однако когда протестующие дошли до Невского проспекта, им преградила дорогу цепь сотрудников ОМОНа в полном обмундировании. Сторонники Навального (большинству из них на вид было не больше 20 лет) потребовали пропустить их, однако правоохранители отказались это сделать. Скандирование «Полиция с народом» тоже не помогло. Примерно 10 активистов смогли прорвать цепочку ОМОНа и проскочить к выходу на Невский, после чего начались первые задержания.

Полицейские задерживали оппозиционеров группами, хватая тех, у кого была хоть какая-то атрибутика со словом «Навальный». Всего было задержано несколько десятков человек (по разным данным, от 40 до 100), многие получили при этом травмы. Активистка Марина Букина из «Группы помощи задержанным» рассказала, что один из омоновцев ударил ее дубинкой по голове, когда она пыталась защитить от полиции журналиста Давида Френкеля. «По предварительным обследованиям, рана 4 сантиметра длиной, раздваивающаяся. Пока остаюсь в сознании», — сообщила она. Здесь же были задержаны Ильдар Дадин и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Участники акции в поддержку Алексея Навального на Литейном проспекте, 7 октября 2017 года Вадим Фролов для «Медузы»

Били полицейские и других активистов. Некоторым повезло больше — омоновцы подходили к ним и требовали, чтобы те на разорвали листовку Навального или выбросили другую атрибутику в мусорку, после чего протестующих отпускали.

Те, кому удалось остаться на свободе, выкрикивая лозунги (на сей раз — «Россия будет свободной» и «Патриоты — это мы»), двинулись переулками к площади Восстания. К 19.30 там скопилось уже не менее 500 человек — и их снова встретила цепь из ОМОНовцев. Те обсуждали друг с другом, что не хотят никого задерживать: «Просто дети же вышли» — и жаловались, что Навальный украл у них выходной

Организаторы акции, петербургский штаб Навального, призвали собравшихся у «Галереи» разойтись по домам: «Друзья, мы славно поздравили дедушку. Стягивается ОМОН, давайте оставим их ни с чем — расходимся». Однако протестующие рассудили иначе. Они разбились на несколько групп. Кто-то выкрикивал лозунги, кто-то махал флагом России, кто-то пел песни — от российского и украинского гимнов до «Все идет по плану». Другие просто общались — друг с другом или с прохожими, называвшими сторонников Навального «идиотами», «гей-сообществом» или «малолетками». Одна из таких дискуссий закончилась дракой, которую в итоге разняла полиция.

Следующие два часа на площади Восстания прошли стабильно. Каждые десять минут полицейские задерживали особенно активных участников акции, а остальных оппозиционеров просили разойтись; те в ответ кандировали «Четвертый срок — тюремный», а однажды даже кинули в машину полиции стеклянную бутылку. Кто-то уходил, но несколько сотен протестующих продолжали оставаться на площади — к тому же с ними то и дело смешивались люди, выходящие из торгового центра «Галерея» (впрочем, в какой-то момент его все-таки закрыли).

ОМОН задерживает протестующих в Петербурге, 7 октября 2017 года Вадим Фролов для «Медузы»

Около 21.30 активисты решили идти на Дворцовую. Со скандированием «Кровосток!», «Лигалайз!» и «Нас остановят только светофоры» около трехсот человек промаршировали по Невскому, не встретив никакого сопротивления. Параллельно из отделений полиции начали отпускать задержанных — по официальным данным, их оказалось 40 человек; подавляющее большинство из них оформили как нарушителей правил дорожного движения (вероятно, за выход на проезжую часть). На активиста, якобы бросившего бутылку в автозак, хотят завести уголовное дело за хулиганство.

На Дворцовую толпа вышла с криками «Мы здесь власть». Там их встретил уличный музыкант, который в тот момент исполнял песню «Вахтерам» группы «Бумбокс». Сторонники Навального хором поддержали композицию, а потом попытались уговорить артиста отдать им микрофон — тот, впрочем, отказался, сообщив, что музыка вне политики, и затянул композицию «Батарейка». Около двухсот протестующих подхватили и ее.

Не встретив на Дворцовой площади никакого сопротивления со стороны правоохранительных органов, сторонники Навального постепенно начали расходиться по домам — и к полуночи разошлись окончательно. Некоторые из них, что обязательно придут еще. Пожимая руки на прощание, они как будто произносили тост: «За прекрасную Россию будущего!»