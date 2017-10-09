Совет Федерации предложил выносить предупреждения странам, которые вмешиваются в дела России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила дать МИДу полномочия выносить предупреждения тем странам, которые систематически вмешиваются во внутренние дела России. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

Для таких стран планируют «предусмотреть возможность введения особого характера отношений», а после каждого факта вмешательства посол будет заявлять протест.

Что будет на практике означать «особый характер отношений», Климов не уточнил. Новую инициативу планируют рассмотреть на заседании Совета Федерации 10 октября.