Совет Федерации обнаружил вмешательство США в российские выборы через Казахстан

РБК
05:31, 15 сентября 2017
Требует подтверждения

Российские сенаторы обнаружили факты вмешательства США в региональные выборы, которые прошли в России 10 сентября. Об этом со ссылкой на главу комиссии Совета Федерации по государственному суверенитету и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова сообщает РБК.

По утверждению Климова, Росфинмониторинг предоставил свидетельства того, что США направляли в Россию деньги для поддержки определенных кандидатов на выборах главы региона.

Климов также заявил, что деньги были проведены через страну-член Таможенного союза ЕАЭС, «где нет закона об иностранных агентах». Источники РБК утверждают, что деньги проходили через Казахстан.

Глава комиссии заметил, что деньги идут «и в наличных, и в денежных суррогатах, и в криптовалюте». Никаких конкретных компаний или кандидатов, получавших деньги, Климов не назвал.

Для предотвращения такого влияния на российские выборы Климов предложил запретить кандидатам назначать доверенными лицами россиян с двойным гражданством.

Во всех регионах, где 10 сентября проходили выборы губернаторов, победили кандидаты от «Единой России», поддержанные президентом Владимиром Путиным.
Комиссия по защите суверенитета России была создана в Совете Федерации в июне 2017 года. Вскоре после появления этот орган предложил заблокировать на территории страны иностранные СМИ, вещающие на Россию, которые делают это с нарушением закона.

Комиссия по защите суверенитета

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