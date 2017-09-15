Совет Федерации обнаружил вмешательство США в российские выборы через Казахстан

Российские сенаторы обнаружили факты вмешательства США в региональные выборы, которые прошли в России 10 сентября. Об этом со ссылкой на главу комиссии Совета Федерации по государственному суверенитету и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова сообщает РБК.

По утверждению Климова, Росфинмониторинг предоставил свидетельства того, что США направляли в Россию деньги для поддержки определенных кандидатов на выборах главы региона.

Климов также заявил, что деньги были проведены через страну-член «где нет закона об иностранных агентах». Источники РБК утверждают, что деньги проходили через Казахстан.

Глава комиссии заметил, что деньги идут «и в наличных, и в денежных суррогатах, и в криптовалюте». Никаких конкретных компаний или кандидатов, получавших деньги, Климов не назвал.

Для предотвращения такого влияния на российские выборы Климов предложил запретить кандидатам назначать доверенными лицами россиян с двойным гражданством.