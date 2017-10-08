В Петербурге врачи «скорой помощи» заявили, что опоздали на вызов из-за протестующих. СК завел уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
22:45, 7 октября 2017
Надежный источник

Петербургские врачи «Скорой помощи» заявили, что они не успели спасти женщину, поскольку протестующие перекрыли дорогу. Врачи уверяют, что их автомобиль не смог проехать по Невскому проспекту. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В сообщении СК не говорится, кто может стать фигурантом дела или по какой причине могла произойти задержка. Ранее в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу заявили «Интерфаксу», что «машина „скорой“ была заблокирована группой граждан, которые шли с Марсова поля по Литейному проспекту».

В пресс-службе городского комитета здравоохранения агентству рассказали, что вызов поступил в 18:48. Автомобиль «скорой помощи», по словам представителя ведомства, был заблокирован на углу Невского и Литейного проспектов.

По вызову отправили второй экипаж «скорой помощи»; врачи констатировали смерть женщины.

Фотограф Давид Френкель, который снимал акцию в Петербурге, пишет, что протестующие не могли помешать проезду «скорой».

Вечером 8 октября в Санкт-Петербурге проходила несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Протестующие собрались на Марсовом поле, а затем прошли по Литейному проспекту к Невскому, в том числе по проезжей части. На подходе к Невскому их заблокировала полиция.
В Петербурге во время акции было задержано несколько десятков активистов (всего, по данным МВД, в митинге и шествии приняли участие 1800 человек).
Акции протеста прошли 8 октября и в десятках других городов. Суммарно в них задержали, по данным «ОВД-Инфо», 290 человек.

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