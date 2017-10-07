Полиция начала задерживать участников акции в Петербурге

Meduza
15:51, 7 октября 2017
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В Петербурге полиция приступила к задержаниям участников акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Акция, не согласованная с городскими властями, началась на Марсовом поле. Там собрались около тысячи человек. Затем толпа двинулась на Литейный проспект. Когда люди попытались прорвать полицейское оцепление, их стали задерживать.

Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября прошли в десятках городов России. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала более 100 человек. Многие из них вскоре были освобождены.

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