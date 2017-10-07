Полиция начала задерживать участников акции в Петербурге
В Петербурге полиция приступила к задержаниям участников акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».
Акция, не согласованная с городскими властями, началась на Марсовом поле. Там собрались около тысячи человек. Затем толпа двинулась на Литейный проспект. Когда люди попытались прорвать полицейское оцепление, их стали задерживать.
Жестоко pic.twitter.com/vFPA2R1OYR— Арсений Веснин (@ars_ves) October 7, 2017
Литейный прямо сейчас выглядит так: pic.twitter.com/GxSJ3sr4so— Медиазона (@mediazzzona) October 7, 2017
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября прошли в десятках городов России. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала более 100 человек. Многие из них вскоре были освобождены.