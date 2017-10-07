В Москве из-за звонков о бомбах за сутки эвакуировали почти 160 тысяч человек
В Москве из-за анонимных звонков о бомбах 6 октября были эвакуированы почти 160 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«Звонки поступали с 11:00 до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов», — сказал собеседник агентства.
Агентство РИА Новости вечером 6 сентября сообщало со ссылкой на источник, что эвакуированы были около 84 тысяч человек.
Волна массовых эвакуаций из-за анонимных звонков о бомбах продолжается в России почти месяц. 5 октября ФСБ объявила, что организаторы звонков установлены — по данным спецслужбы, это четыре россиянина, которые находятся за рубежом. О мотивах преступников в ФСБ ничего не сообщили.
6 октября в Москве были эвакуированы несколько торговых центров и вокзалов, а также школы и административные учреждения, в том числе Московская областная дума.