В Москве из-за звонков о бомбах за сутки эвакуировали почти 160 тысяч человек

В Москве из-за анонимных звонков о бомбах 6 октября были эвакуированы почти 160 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Звонки поступали с 11:00 до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов», — сказал собеседник агентства.

Агентство РИА Новости вечером 6 сентября сообщало со ссылкой на источник, что эвакуированы были около 84 тысяч человек.