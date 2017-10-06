В Москве зафиксировали десятки сообщений о минированиях. Эвакуирована дума Московской области

Правоохранительные органы Москвы зафиксировали около двух десятков сообщений о минировании зданий утром в пятницу, 6 октября. По данным источника «Интерфакса», в основном сообщения касаются школ, управ и детских садов в Центральном административном округе.

По данным агентства, из пяти школ уже эвакуированы около полутора тысяч человек.

Помимо прочего, эвакуируется здание Московской областной думы на проспекте Мира в Москве.

В паблике «Типичное Щелково» в соцсети «ВКонтакте» также сообщают, что из-за анонимных звонков о минировании эвакуированы все школы в Щелковском районе Подмосковья.