В Москве зафиксировали десятки сообщений о минированиях. Эвакуирована дума Московской области
Правоохранительные органы Москвы зафиксировали около двух десятков сообщений о минировании зданий утром в пятницу, 6 октября. По данным источника «Интерфакса», в основном сообщения касаются школ, управ и детских садов в Центральном административном округе.
По данным агентства, из пяти школ уже эвакуированы около полутора тысяч человек.
Помимо прочего, эвакуируется здание Московской областной думы на проспекте Мира в Москве.
В паблике «Типичное Щелково» в соцсети «ВКонтакте» также сообщают, что из-за анонимных звонков о минировании эвакуированы все школы в Щелковском районе Подмосковья.
Вечером 5 октября ФСБ объявила о том, что сотрудники спецслужбы смогли установить организаторов волны сообщений о минированиях зданий по всей России. По данным ФСБ, речь идет о четырех россиянах, находящихся за рубежом.