Зачем учиться гостеприимству за границей?Статья «Медузы» и IQ Consultancy

Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом

Кира Ярмыш
12:08, 6 октября 2017
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Мосгорсуд признал законным решение об административном аресте на 20 суток политика Алексея Навального за призывы к несогласованной акции. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш из зала суда.

Алексей Навальный был задержан 29 сентября, когда он выходил из дома в Москве, чтобы отправиться на митинг в Нижнем Новгороде. 

2 октября Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 20 суток за повторное нарушение порядка проведения массовых акций. Политика признали виновным в призывах к несогласованной акции в Нижнем Новогороде.

Навальный заявил, что его задержали, чтобы не дать проводить митинги по всей России в поддержку своей избирательной кампании. Он также назвал арест подарком Владимиру Путину на день рождения 7 октября.

За призывы к несогласованной акции в Нижнем Новгороде 2 октября на 20 суток был отправлен под административный арест и глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. 5 октября Мосгорсуд отменил решение об аресте Волкова и направил дело на новое рассмотрение в Нижний Новгород. Через несколько часов он снова был задержан.
Поздно вечером 5 октября Преображенский районный суд Москвы арестовал Волкова на 20 суток за повторное нарушение правил организации митинга — на этот раз за призывы к несогласованной акции, намеченной на 7 октября.

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