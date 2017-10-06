Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом

Мосгорсуд признал законным решение об административном аресте на 20 суток политика Алексея Навального за призывы к несогласованной акции. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш из зала суда.

Наказание остаётся без изменений - 20 суток — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 6, 2017

Алексей Навальный был задержан 29 сентября, когда он выходил из дома в Москве, чтобы отправиться на митинг в Нижнем Новгороде.

2 октября Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 20 суток за повторное нарушение порядка проведения массовых акций. Политика признали виновным в призывах к несогласованной акции в Нижнем Новогороде.

Навальный заявил, что его задержали, чтобы не дать проводить митинги по всей России в поддержку своей избирательной кампании. Он также назвал арест подарком Владимиру Путину на день рождения 7 октября.