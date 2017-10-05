Перед митингом Навального в Петербурге закрыли Марсово поле. Власти решили поменять там гравий

Фонтанка.ру
15:05, 5 октября 2017
Надежный источник

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле, где 7 октября сторонники Алексея Навального хотят провести митинг, начались работы по благоустройству, сообщает «Фонтанка». 

Пространство огорожено металлическими заграждениями и ленточками; рабочие чистят и обмеряют дорожки для замены гравия, пишет издание.

Благоустройство, по словам рабочих, проводится по плану и продлится несколько дней. В городском комитете по благоустройству заявили, что работы идут с понедельника в рамках «осеннего месячника по благоустройству». 

В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что Марсово поле является открыточным видом Петербурга, в связи с чем ежегодно власти заботятся о его состоянии. В этом году это особенно важно, так как дни проведения Петербургского экономического форума сдвинуты на более ранние сроки из-за чемпионата мира по футболу.

Фонтанка.ру
7 октября сторонники политика Алексея Навального, который находится под арестом, планируют провести на Марсовом поле в Санкт-Петербурге протестный митинг. Первоначально там предполагалось провести встречу Навального со сторонниками; городские власти отказались согласовать мероприятие.
Навальный объявил о проведении 7 октября акций во всех городах, где открыты штабы в его поддержку. В большинстве случаев речь идет о пикетах; в Москве и Санкт-Петербурге, по словам политика, должны пройти митинги. В Москве власти также отказались согласовать акцию.
Петербургское Марсово поле входило в число городских гайд-парков — мест, где можно проводить акции без согласования с властями. 12 июня там прошел, в частности, антикоррупционный митинг сторонников Навального. В августе власти Петербурга исключили Марсово поле из перечня гайд-парков.

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