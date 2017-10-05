Перед митингом Навального в Петербурге закрыли Марсово поле. Власти решили поменять там гравий

В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что Марсово поле является открыточным видом Петербурга, в связи с чем ежегодно власти заботятся о его состоянии. В этом году это особенно важно, так как дни проведения Петербургского экономического форума сдвинуты на более ранние сроки из-за чемпионата мира по футболу.