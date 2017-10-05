Перед митингом Навального в Петербурге закрыли Марсово поле. Власти решили поменять там гравий
В Санкт-Петербурге на Марсовом поле, где 7 октября сторонники Алексея Навального хотят провести митинг, начались работы по благоустройству, сообщает «Фонтанка».
Пространство огорожено металлическими заграждениями и ленточками; рабочие чистят и обмеряют дорожки для замены гравия, пишет издание.
Благоустройство, по словам рабочих, проводится по плану и продлится несколько дней. В городском комитете по благоустройству заявили, что работы идут с понедельника в рамках «осеннего месячника по благоустройству».
В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что Марсово поле является открыточным видом Петербурга, в связи с чем ежегодно власти заботятся о его состоянии. В этом году это особенно важно, так как дни проведения Петербургского экономического форума сдвинуты на более ранние сроки из-за чемпионата мира по футболу.