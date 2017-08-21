На Марсовом поле запретили проводить митинги без согласования с властями. Там проходила антикоррупционная акция 12 июня

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле впредь запретили проводить митинги без согласования с властями. Губернатор города Георгий Полтавченко подписал распоряжение об этом 17 августа.

Представитель главы Петербурга Андрей Кибитов заявил, что Полтавченко решил исключить Марсово поле из списка гайд-парков из-за массовых обращений граждан, которые жаловались на «митинги на братской могиле».