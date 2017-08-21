На Марсовом поле запретили проводить митинги без согласования с властями. Там проходила антикоррупционная акция 12 июня
В Санкт-Петербурге на Марсовом поле впредь запретили проводить митинги без согласования с властями. Губернатор города Георгий Полтавченко подписал распоряжение об этом 17 августа.
Представитель главы Петербурга Андрей Кибитов заявил, что Полтавченко решил исключить Марсово поле из списка гайд-парков из-за массовых обращений граждан, которые жаловались на «митинги на братской могиле».
Документ об исключении из перечня гайд-парков Марсова поля был подписан 17 августа — спустя 5 дней после митинга сторонников ЛГБТ, закончившегося нападением на активистов и журналистов молодых людей правых взглядов.
Оппозиция неоднократно устраивала акции на Марсовом поле. 12 июня там проходил антикоррупционный митинг по мотивам фильма «Он вам не Димон». 12 августа активисты ЛГБТ устроили свою акцию.
В Санкт-Петербурге осталось несколько гайд-парков, где можно проводить митинги без согласования, но все они находятся на окраинах.