Депутат из Ростова-на-Дону сообщил об убийстве одного из россиян, захваченных в плен ИГ

Роман Заболотный, попавший в плен к боевикам «Исламского государства», убит. О смерти Заболотного, жителя Ростовской области, сообщил телеканалу «Дождь» депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.

По словам Котлярова, он узнал о смерти Заболотного «из надежных проверенных источников».

«Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (прозвище Романа Заболотного — „Дождь“). Движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса», — сообщил Котляров в эфире «Дождя».

Информации о судьбе Григория Цуркану — второго россиянина, попавшего в плен, у Котлярова нет.