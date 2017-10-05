Депутат из Ростова-на-Дону сообщил об убийстве одного из россиян, захваченных в плен ИГ
Роман Заболотный, попавший в плен к боевикам «Исламского государства», убит. О смерти Заболотного, жителя Ростовской области, сообщил телеканалу «Дождь» депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.
По словам Котлярова, он узнал о смерти Заболотного «из надежных проверенных источников».
«Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (прозвище Романа Заболотного — „Дождь“). Движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса», — сообщил Котляров в эфире «Дождя».
Информации о судьбе Григория Цуркану — второго россиянина, попавшего в плен, у Котлярова нет.
«Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы», — заявил Котляров в эфире «Дождя».