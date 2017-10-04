«Радио Свобода»: родителям россиянина, попавшего в плен к террористам ИГ, сказали «не поднимать шум»

Родителям российского гражданина Григория Цуркану, попавшего в плен к террористам «Исламского государства», пообещали, что их сын будет освобожден, и посоветовали «не поднимать шум». Об этом они рассказали журналистам «Радио Свобода».

Родители пленного сначала сообщили, что им звонили неизвестные, но затем признали, что звонок был из ФСБ. «Мы подождем, если не будут освобождать — позвоним вам, журналистам», — цитирует «Радио Свобода» родителей Григория Цуркану.

Журналисты также поговорили с братом пленного Романом Цуркану. Он подтвердил, что Григорий Цуркану воевал в Сирии как наемник, завербованный частной военной компанией «Вагнер». По словам Романа Цуркану, в 2014 году его брат дважды ездил на войну в Донбасс.

На вопрос, собирается ли Роман Цуркану обращаться в официальные инстанции по поводу судьбы брата, он ответил: «Я пытаюсь. Уже начать запускать, раскачивать все это. Мне не нравится вот это — „это не мы, мы будем разбираться, россияне это или не россияне“. Вот это двуличие власти, это вообще ни в какие рамки».

Разговор с Романом Цуркану проходил по телефону. В сообщении «Радио Свобода» говорится, что сначала он согласился на личную встречу с журналистами, но потом перестал отвечать на звонки.