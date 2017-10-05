Депутат Госдумы сообщил о гибели обоих россиян, попавших в плен к боевикам ИГ

Боевики «Исламского государства» убили попавших к ним в плен граждан России Романа Заболотного и Григория Цуркану. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

По его словам, их убили из-за отказа на камеру «отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ».

«Самое печальное то, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. <…> Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами», — цитирует его «Интерфакс».

Откуда Водолацкому стало известно о гибели россиян, не уточняется.

Ранее о гибели Романа Заболотного сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров со ссылкой на «источник из добровольческого движения». О судьбе Григория Цуркану у Котлярова данных не было.