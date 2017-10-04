В одном из «российских солдат» на видео ИГ опознали казака

Один из «российских солдат», о пленении которых объявили террористы из «Исламского государства», состоял в казачьей организации. Речь идет о Романе Заболотном, который на распространенном ИГ видео называет себя уроженцем поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области.

Как сообщает РБК, Заболотного опознал начальник штаба районной казачьей организации Аксайского юрта Иван Василенков. По словам Василенкова, они «общались два года назад».

Фотография человека в казачьей форме, сообщает РБК, опубликована и на странице пользователя Романа Заболотного в соцсети «ВКонтакте». Василенков подтвердил, что на этой фотографии изображен знакомый ему Роман Заболотный. На фото стоит копирайт «И.Василенков».

О том, что Роман Заболотный участвовал в «казачьем движении» сообщил РИА Новости и депутат Госдумы, зампред комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

По словам депутата, он поручил установить местонахождение Заболотного. В настоящий момент, добавил он, Заболотный не отвечает ни по одному из известных ему номеров телефонов, а также в мессенджерах.

Второй показанный на видео ИГ с «российскими солдатами», назвавший себя Григорием Цуркану, является членом московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», рассказал РБК представитель Домодедовского отделения этой организации.

При этом собеседник издания подчеркнул, что человек на видео «похож» на известного ему Григория Цуркану, но «со стопроцентной уверенностью» он его опознать не может.