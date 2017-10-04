Владимир Познер призвал отказаться от вручения ТЭФИ

Журналист Владимир Познер призвал организаторов отказаться от вручения премии за достижения в области телевидения под названием ТЭФИ и от статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. С открытым письмом к Комитету индустриальных телевизионных премий Познер обратился после вручения наград 2017 года.

Он рассказал, что, создавая «Орфея», скульптор взял с Познера обещание: выбор финалистов и победителей премии должен быть демократичным, в противном случае статуэтку не должны вручать. «Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором», — пишет Познер.

Сейчас, напомнил журналист, финалистов выбирают не все члены Академии российского телевидения (АРТ), а назначенное комитетом жюри, в котором всего 70 человек. Победителя определяют только 14 человек.

Помимо этого, когда академия передавала права на премию, был составлен протокол о том, что фонд АРТ станет одним из учредителей комитета и ему будет выделено финансирование. «Ничего этого выполнено не было», — добавил Познер.