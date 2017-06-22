«Коммерсант»: ТЭФИ перенесли из-за массового голосования против Первого канала

Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли с июня на октябрь 2017 года из-за «аномальных перекосов» при голосовании жюри в первом туре. Об этом со ссылкой на неназванные источники на медиарынке пишет «Коммерсант».

По информации газеты, жюри массово голосовало за передачи «ТВ Центра», «Культуры» (входит в ВГТРК) и НТВ. При этом Первый канал получил очень мало номинаций. По мнению собеседника «Коммерсанта», некоторые члены жюри голосовали «против конкретных телеканалов».

«Среди вышедших в лидеры есть вопиющие вещи. У всех возникли вопросы, как они там оказались», — заявил неназванный руководитель крупной медиакомпании.

На переносе премии настоял не только Первый канал, но и остальные крупнейшие холдинги, которые обратились к председателю совета учредителей ТЭФИ Михаилу Швыдкому. В пресс-службе Первого канала сказали, что там не имеют отношения к переносу, а телекомпанию устроит любой результат голосования. ВГТРК отказалась комментировать ситуацию.

Помимо этого гендиректор комитета индустриальных телепремий Майя Кобахидзе заметила, что порядок голосования не менялся с прошлого года. Ранее в ТЭФИ объявили, что жюри не разобралось в новой системе.