ТЭФИ в номинации «Просветительская программа» получил автор фильма о плоской Земле
Лауреатом премии ТЭФИ-2017 в категории «Просветительская программа» стала «Военная тайна» (телеканал РЕН), автором и ведущим которой является Игорь Прокопенко.
На награду в этой номинации также претендовали программы «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым (НТВ) и «Большая опера» (Россия-Культура).
Прокопенко также является автором передачи «Самые шокирующие гипотезы». В ее выпуске от 25 сентября рассказывалось о теории плоской Земли.
«Военная тайна» выходит на РЕН с сентября 1998 года. Прокопенко и его программу неоднократно упрекали в распространении лженаучных теорий, а последние несколько лет — в антиукраинской и антизападной пропаганде.
Для программы «Военная тайна», вышедшей в эфир 30 сентября, анонсировались следующие сюжеты: «Западные СМИ уверяют, что тайфун „Харви“ — дело рук российских хакеров. Какие „доказательства“ они сфабриковали на этот раз?», «Спорт — рычаг для унижения неугодных стран. Кто заставил Международный олимпийский комитет не пускать на Олимпиаду наших спортсменов?» и «Почему западная элита больше не боится ядерной войны? И какую участь готовит России?»
В разделе о программе «Военная тайна» на сайте РЕН сообщается, что Игорь Прокопенко является шестикратным лауреатом премии ТЭФИ.