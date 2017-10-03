ТЭФИ в номинации «Просветительская программа» получил автор фильма о плоской Земле

Лауреатом премии ТЭФИ-2017 в категории «Просветительская программа» стала «Военная тайна» (телеканал РЕН), автором и ведущим которой является Игорь Прокопенко.

На награду в этой номинации также претендовали программы «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым (НТВ) и «Большая опера» (Россия-Культура).

Прокопенко также является автором передачи «Самые шокирующие гипотезы». В ее выпуске от 25 сентября рассказывалось о теории плоской Земли.