Стрелок в Лас-Вегасе совершил самоубийство. При нем нашли более десяти единиц оружия

Стивен Пэддок, открывший огонь по зрителям на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, не был убит полицией, а застрелился сам. Об этом рассказал шериф города Джо Ломбардо.

В номере, где обнаружили Пэддока, было более десяти единиц оружия. Полиция не уточнила, какое именно оружие нашли у Пэддока. Он снял номер 28 сентября.

После стрельбы в больницы доставили 406 пострадавших. Погибли 50 человек.