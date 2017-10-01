Росавиация оценила долги «ВИМ-Авиа» в 10 миллиардов рублей

Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 10 миллиардов рублей, заявил глава Росавиации Александр Нерадько на пресс-конференции, посвященной ситуации с этой авиакомпанией.

27 сентября Нерадько, выступая в Госдуме, говорил, что долги «ВИМ-Авиа» по кредитам составляют 7 миллиардов рублей. Долг авиакомпании за топливо и аэропортовое обслуживание, сообщала Росавиация ранее, составляет 1 миллиард рублей.

Глава Росавиации на пресс-конференции также подтвердил, что новым гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен экс-глава «Трансаэро» Александр Бурдин.

Кроме того, Нерадько сообщил, что в течение ближайших двух недель будет решено, сохранит ли «ВИМ-Авиа» сертификат эксплуатанта или он будет отозван.