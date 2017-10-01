Росавиация оценила долги «ВИМ-Авиа» в 10 миллиардов рублей

Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 10 миллиардов рублей, заявил глава Росавиации Александр Нерадько на пресс-конференции, посвященной ситуации с этой авиакомпанией.
27 сентября Нерадько, выступая в Госдуме, говорил, что долги «ВИМ-Авиа» по кредитам составляют 7 миллиардов рублей. Долг авиакомпании за топливо и аэропортовое обслуживание, сообщала Росавиация ранее, составляет 1 миллиард рублей.
Глава Росавиации на пресс-конференции также подтвердил, что новым гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен экс-глава «Трансаэро» Александр Бурдин.
Кроме того, Нерадько сообщил, что в течение ближайших двух недель будет решено, сохранит ли «ВИМ-Авиа» сертификат эксплуатанта или он будет отозван.
«ВИМ-Авиа» — занимающая 10 место в Росси по числу перевезенных пассажиров — начала массово задерживать рейсы 23 сентября. Росавиация объяснила задержку рейсов задолженностью авиакомпании перед поставщиками топлива и аэропортами.
Минтранс объявил, что фактически деятельность «ВИМ-Авиа» прекращена, окончательно полеты остановят с 16 октября.
В связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» 25 сентября было возбуждено дело о мошенничестве. Следствие предполагает, что авиакомпания продавала билеты, зная, что не сможет выполнять рейсы.
По делу о мошенничестве были задержаны генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы в конце сентября покинули Россию. Следствие рассчитывает объявить их в международный розыск.
Авиакомпания «Трансаэро» лишилось сертификата эксплуатанта и прекратила полеты в октябре 2015 года. Долги авиакомпании, признанной банкротом, составляли 250 миллиардов рублей.