Росавиация предложила ввести новый сбор с пассажиров

Росавиация предложила ввести новый сбор в размере 10 рублей с билета для создания страхового резерва на случай банкротства авиакомпаний. С такой инициативой выступил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

По словам Нерадько, новый сбор позволит создать резерв в 1 миллиард рублей. Предполагается, что по итогам 2017 года российские авиакомпании перевезут 100 миллионов пассажиров.

Нерадько отметил, что авиакомпании выступают против введения нового сбора.

Глава Росавиации выступил в Госдуме в связи с кризисной ситуацией в «ВИМ-Авиа». По его словам, для выполнения ее регулярных рейсов будет необходимо выделить из бюджета 200 миллионов рублей.

Выступая в Госдуме, Нерадько также сообщил, что долги «ВИМ-Авиа» по кредитам составляют семь миллиардов рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на заседании, что депутаты должны подготовить закон, который поможет не допустить повторения ситуации с «ВИМ-Авиа». «Плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли», — сказал Володин.