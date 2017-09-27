Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Соколову

Президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову из-за фактического прекращения работы авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Путин также подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует в правительстве вопросы транспорта. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?», — сказал президент.

Обращаясь к Соколову, Путин заявил: «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем».

По словам Путина, на его встрече с Соколовым 26 сентября министр транспорта сообщил, что «ВИМ-Авиа» «полностью соответствовала всем критериям». «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» — сказал президент (цитата по ТАСС).

Поправка. Первоначально агентство «Интерфакс» сообщило, что Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Затем агентство исправило свое сообщение: президент сказал лишь, что Дворкович уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли. «Медуза» приносит извинения читателям за допущенную ошибку.