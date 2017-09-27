Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Соколову

Интерфакс
13:46, 27 сентября 2017
Надежный источник

Президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову из-за фактического прекращения работы авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Путин также подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует в правительстве вопросы транспорта. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?», — сказал президент.

Обращаясь к Соколову, Путин заявил: «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем».

По словам Путина, на его встрече с Соколовым 26 сентября министр транспорта сообщил, что «ВИМ-Авиа» «полностью соответствовала всем критериям». «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» — сказал президент (цитата по ТАСС).

Поправка. Первоначально агентство «Интерфакс» сообщило, что Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Затем агентство исправило свое сообщение: президент сказал лишь, что Дворкович уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли. «Медуза» приносит извинения читателям за допущенную ошибку.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» с лета 2017 года задерживает и отменяет рейсы. Она накопила большие долги перед аэропортами и поставщиками топлива. 26 сентября министр транспорта России Максим Соколов заявил, что компания «практически прекратила свою работу».
«ВИМ-Авиа» занимает 10 место среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы.
В связи с кризисной ситуацией в «ВИМ-Авиа» часть пассажиров, купивших билеты на ее рейсы, начали перевозить другие компании. «ВИМ-Авиа» также попросила о госгарантиях на сумму около 800 миллионов рублей для продолжения перевозок.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в «ВИМ-Авиа». По версии СК, руководители компании продавали билеты, понимая, что денег на обслуживание самолетов и топливо для них нет. 27 сентября стало известно, что дело передано в центральный аппарат СК.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме