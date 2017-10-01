Правительство Каталонии сообщило о 38 пострадавших в столкновениях с полицией
Правительство Каталонии сообщило, что в столкновениях с полицией, которая пытается помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 38 человек.
Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что насилие не остановит людей, которые решили голосовать.
Ранее стало известно, что полиция применила резиновые пули против людей, собравшихся около участков для голосования.
Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо назвал действия полиции «пропорциональными и профессиональными».
Референдум о независимости Каталонии начался утром 1 октября. Полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование.
Власти Испании называют референдум незаконным. Перед голосованием в Каталонии прошли обыски и аресты местных чиновников, были заблокированы десятки сайтов.