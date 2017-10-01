Правительство Каталонии сообщило о 38 пострадавших в столкновениях с полицией

Правительство Каталонии сообщило, что в столкновениях с полицией, которая пытается помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 38 человек.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что насилие не остановит людей, которые решили голосовать.

Ранее стало известно, что полиция применила резиновые пули против людей, собравшихся около участков для голосования.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо назвал действия полиции «пропорциональными и профессиональными».