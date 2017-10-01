Полиция начала стрелять резиновыми пулями по участникам референдума в Барселоне
Испанская полиция применила резиновые пули для разгона людей, собравшихся в Барселоне около участков для голосования на референдуме о независимости Каталонии. Очевидцы рассказали, что видели людей в крови.
Spain occupation police in #Catalonia uses rubber-bullets. They're FORBIDDEN in our territory #HumanRights violationpic.twitter.com/JZ5Qgw1DlD— David d'Enterria *X (@denterd) October 1, 2017
La poli surt disparant pic.twitter.com/4RyFWkaq3X— Jordi Graupera (@JordiGraupera) October 1, 2017
Projectils. pic.twitter.com/90Dux22caq— Jordi Graupera (@JordiGraupera) October 1, 2017
В Каталонии утром 1 октября началось голосование на референдуме о независимости региона. Около участков для голосования собрались толпы людей. Испанская полиция закрыла более половины участков, однако во многих случаях голосование удалось организовать.
Власти Испании не признают законность референдума в Каталонии. Перед голосованием в регионе прошли аресты и обыски, тиражи бюллетеней изъяла полиция. Каталонские власти предложили избирателям приходить на участки со своими бюллетенями, распечатанными на принтере.