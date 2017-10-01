Полиция начала стрелять резиновыми пулями по участникам референдума в Барселоне

Sky News
08:55, 1 октября 2017
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Испанская полиция применила резиновые пули для разгона людей, собравшихся в Барселоне около участков для голосования на референдуме о независимости Каталонии. Очевидцы рассказали, что видели людей в крови.

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В Каталонии утром 1 октября началось голосование на референдуме о независимости региона. Около участков для голосования собрались толпы людей. Испанская полиция закрыла более половины участков, однако во многих случаях голосование удалось организовать.
Власти Испании не признают законность референдума в Каталонии. Перед голосованием в регионе прошли аресты и обыски, тиражи бюллетеней изъяла полиция. Каталонские власти предложили избирателям приходить на участки со своими бюллетенями, распечатанными на принтере.

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